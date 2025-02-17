Менше набряків, більше енергії: Злата Огнєвіч про свої звички у харчуванні

Популярна співачка, героїня проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка нещодавно шокувала зізнанням, розкрила систему свого харчування. Відомо, що Злата багато років є вегетаріанкою та дотримується здорового способу життя. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та написала головні пʼять корисних звичок у своєму харчуванні.

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«Авокадо — моя любов! — зізналася Злата. — Ідеальне джерело корисних жирів, яке додає ситості та смаку.

Овочі — завжди на тарілці! Кожен мій прийом їжі містить порцію овочів — це база здорового раціону".

За словами співачки, вона завжди заправляє салати улюбленим соусом, який дуже просто готується.

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«Простий соус — секрет смачного салату! - поділилася Злата. — Оливкова олія + лимонний/лаймовий сік + улюблені спеції. Моє комбо — орегано.

Кавовий детокс. Тимчасово відмовилася від кави — і що ви думаєте? Менше набряків, більше енергії!

10 років без м’яса — і жодного дня не шкодую! Обираю пескаторіанське харчування: багато овочів, морепродуктів і мінімум солодкого. Це моя версія середземноморської дієти, яка робить мене здоровішою та енергійнішою!"

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Підписники відреагували на допис співачки, але були й ті, хто вирішив з нею посперечатися.

«Злата, я Вас обожнюю, але ж Ви недавно в сторіс чебурек показували, а пишете, що без м'яса, — зауважили у коментарях. — Запитую на правах веганки».

«Чебуреки бувають з бринзою, грибами, чорницею навіть, — відповіла Злата. — Я дуже люблю з грибами))»

«Авокадо — це просто модний фрукт, нічого там корисного», — написали шанувальники.

«Наші предки його вважали цінним, модним зробило сучасне людство, — відреагувала співачка. - Але це не впливає на користь авокадо, він дуже потрібен нам в раціоні».

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Нагадаємо, раніше секретами свого харчування ділилася Леся Нікітюк.

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