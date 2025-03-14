Алла Пугачова — не тільки «жінка, яка співає», але й жінка, яка із задоволенням приймає гостей, частуючи їх різноманітними стравами.

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І одна з страв, яку співачка любить подавати гостям — це «думляма», пише українське видання.

Святкова "Думляма". Фото instagram.com/alla_orfey/

Думляма — це страва узбецької кухні, що являє собою тушковане м'ясо, яке томиться в казані разом із овочами — картоплею, помідорами, морквою і молодою капустою. Причому усе це має тушитися на малому вогні доволі довго, щоби стало м'яким і тануло в роті.

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Ще одна важлива деталь: коли Алла Борисівна подає думляму на стіл, то супроводжує її поцілунком (так відбувалося на відео, яке колись Максим Галкім запостив у Мережі).

За словами Галкіна, приправлена поцілунком страва завжди смачніша.

Отже, з чого готується ця смачна думляма:

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баранина і телятина — кожного виду по 0,7 кг;

овочі (картопля, молода капуста, морква, цибуля, помідори, солодкий перець) — пропорції встановлюєте на свій смак;

спеції, приправи, зелень — за смаком;

курдючний жир. Якщо немає курдючного, підійде і сало — з поправкою на особливості української кухні (пробачте нас, узбецькі друзі).

Готувати таку страву краще в казані: в ньому нічого не пригорить і спокійно буде тушкуватися, поки ви будете віддаватися іншим справам.

1. Спочатку готуємо м'ясо. Філе телятини розрізаємо на шматочки, намагаючись, щоб вони були приблизно однакової величини. Баранячі реберця також розрізаємо, щоби було по одному.

2. Беремо курдючний жир і намагаємося настругати його доволі дрібними шматочками. Цим жиром устеляємо дно казана.

3. Ріжемо кільцями цибулю і закладаємо її поверх жиру, який вже лежить на дні. Цей шар можна трохи посолити.

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4. Поверх цибулі укладаємо всі м'ясні інгредієнти, чергуючи телятину з бараниною. М'ясо також посипаємо сіллю і спеціями. Намагаємося не пересолити; краще додати сіль потім, ніж їсти пересолене. Для приправ підійдуть східні спеції, які вам до смаку: зіра, шафран, мелений перець. Укладаємо м'ясо доволі щільно, трохи трамбуючи його.

5. Далі знову йде черга нарізаної кільцями цибулі. А вже поверх цибулі укладаємо інші нарізані овочі. Причому овочі, включаючи картоплю, не дрібно ріжемо. Все це приготується і розм'якне, поки буде тушкуватися м'ясо. Туди ж, ближче до кінця готування, можна закласти злегка очищену цілу головку часнику. Потім її виймете. Їсти її з лушпинням не потрібно. Зате свій аромат часник страві віддасть.

6. Томити усю цю смакоту на повільному вогні потрібно не менше, ніж півтори години. Звичайно, за цей час ваші домашні не раз запитають у вас, коли все буде готово, не раз завітають на кухню і сунуть свого носа під кришку. Ну, тут вже нічого не поробиш.

А після вечері можна добре розважитись всією компанією на ситий шлунок — як це часто роблять у сім'ї Галкіна та Пугачової.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, яку «фірмову» страву прийнято готувати в сім'ї ще однієї легендарної співачки — Софії Ротару.

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