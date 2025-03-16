У головної суперниці Магучих в Європі роман зі спортсменом: хто підкорив серце красуні-стрибунки (фото)

Новоспечена віцечемпіонка Європи зі стрибків у висоту в приміщеннях 19-річна сербка Ангеліна Топіч, яка поступилася на змаганнях в Апельдорні лише українці Ярославі Магучих, зустрічається з 21-річним сербським спортсменом Алексою Томічем, стверджує kurir.rs.

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Коханий красуні — теж легкоатлет, який спеціалізується на бігу на 200, 400 та 800 метрів, а також на стрибках у довжину (до речі, сама Ангеліна нещодавно брала участь у чемпіонаті країни саме зі стрибків у довжину). Не дивно, що пара ознайомилася на змаганнях.

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До речі, пів року тому, коли Топіч стала чемпіонкою світу серед юніорів, Алекса зустрічав її в аеропорту не з букетом квітів, а з фотографією олімпійського чемпіона з бігу на 100 метрів Ноа Лайлса. Справа в тому, що американець розірвав інтернет, коли виступив з критикою зірок НБА, прямо запитавши їх, як вони стали чемпіонами світу, якщо у лізі грали лише американські команди. «Чемпіон світу з чого?» — було написано на аркуші з фото Лайлса, який тримав Алекса в руках. Ангеліні така оригінальна зустріч, мабуть, сподобалася, якщо вона розмістила знімок у себе в соцмережах.

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Додамо, що у свої 19 років Ангеліна Топіч, яка виросла у спортивній родині (її батько і тренер Драгутін — чемпіон Європи зі стрибків у висоту, а мати Біляна стрибала потрійним), вже триразова чемпіонка Сербії та володарка національного рекорду (197 см), чемпіонка світу серед юніорів, а також віцечемпіонка Європи в приміщеннях і на відкритому повітрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Ярослава Магучих оголосила про заручини.

Фото X European Athletics, Instagram

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