Неперевершена Магучих втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні (відео)

Чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у Парижі, титулована українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка побила світовий рекорд 37-річної давнини, поповнила свою багату колекцію нагород, здобувши «золото» чемпіонату Європи в приміщенні в Апелдорні (Нідерланди).

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23-річна красуня з Дніпра з першої спроби взяла висоти 192, 195 і 197 см і з другої 199 см, випередивши в підсумковому протоколі володарку «срібла» Ангеліну Топіч із Сербії (195 см) та 19-річну шведську сенсацію Енглу Нільссон (195 см).

Ярослава втретє поспіль виграла «зимову» першість Європи (колишні перемоги українки датовані 2021 і 2023 роками), повторивши рекорд чемпіонки Олімпійських ігор німкені Розмарі Аккерман, яка піднімалася на вершину в 1974-му, 1975-му та 1976-му (а ще стала першою жінкою, котра стрибнула на 2 метри).

Додамо, що Україна на європейській першості у Нідерландах здобула подвійну перемогу в стрибках у висоту. Напередодні у змаганнях чоловіків не було рівних Олегу Дорощуку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярославу Магучих визнали легкоатлеткою року в Європі.

Фото X European Athletics

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