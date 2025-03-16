«Український хіт-парад»: які пісні слухають зараз в країні

Крім показника «Місячна аудиторія» сервіс YouTube Music вимірює популярність серед українців музичних композицій за допомогою показника «В тренді».

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На сторінку з такою назвою потрапляють пісні, які аудиторія прослухала найбільшу кількість разів. Також враховується проміжок часу, протягом якого композиція набрала вказану кількість переглядів.

Станом на ранок неділі, 16 березня, перше місце в «хіт-параді» займає пісня дуету TVORCHI під назвою «Мила моя» (817 164 переглядів, починаючи з 6 березня 2025 року).

«Наша версія треку „Мила моя“ зайшла вам саме після відео, яке ми зняли на Батьківщині Володимира Івасюка. Ми це розцінюємо як, свого роду, творче благословення, та раді, що дали новий подих такій великій композиції, що її почує молоде покоління», — йдеться в анонсі до відео.

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На другому місці у «списку хітів» розташувалась DOROFEEVA з композицією «Додайте світла» (909 тисяч переглядів, починаючи з 6 березня 2025 року, але прем'єра відбулася на півдоби раніше).

«Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!» — так представляють автори свій кліп.

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На почесному третьому місці знаходиться paashee з композицією «Тебе це не стосується» (961 947 переглядів, але прем'єра відбулася тижнем раніше, 1 березня 2025 року).

Також серед найбільш популярних у країні пісень — Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara — «ВИМОЛИВ», Lady Gaga — «Die With A Smile», VOLKANOV — «Я не буду пити», Alena Omargalieva — «Сама», Voloshyn — «НЕНЬКО», ОЧІ В ОЧІ — «Душа», Lady Gaga — «Abracadabra».

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Також традиційно представляємо пісні, яких поки що не відзначили автори вкладки «В тренді», але які, сподіваємось, досягнуть музичних вершин.

Так, два дні тому нову пісню запрем'єрив Андрій Кравченко, якого іноді називають «одним з двійників Олега Винника». Хоча це, можливо, і не зовсім відповідає дійсності.

А чотири дні тому відбулася прем'єра пісні співака, який починав свою творчу кар'єру з програми «Караоке на майдані», мріяв стати циркачем та співав з Дзідзьо.

Нагадаємо, раніше співак Parfeniuk розповів, якій їжі віддає перевагу.

Фото: скріншот відео

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