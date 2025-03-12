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Ексміністр Кулеба назвав свій улюблений сніданок, а співак Parfeniuk розповів, якій їжі віддає перевагу

9:56 12 березня 2025
Дмитро Кулеба. Фото МЗС

Колишній міністр закордонних страв Дмитро Кулеба, який раніше оцінював наміри Дональда Трампа закінчити війну, у інтерв'ю Славі Дьоміну сказав, що для нього не існує «заборонених» тем, і він може говорити про всі аспекти свого життя.

Зокрема, про свій наулюбленіший сніданок, який часто собі готує сам.

І, певно, в цьому немає нічного дивного, адже ранком пан Дмитро віддає перевагу яйцям, смаженим на салі. Про це він навіть написав у сторіз свого акаунту.

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«Яйця і сало — одвічна класика і любов», — написав Дмитро Кулеба.

Дівчина колишнього міністра Світлана Павелецька підтвердила у соцмережах, що ця страва дійсно є в щоденному раціоні Кулеби.

Адже яйця є джерелом білка, корисного холестерину, вітамінів А, D, E, групи В, а також селену і холіну, які позитивно впливають на нервову систему та обмін речовин. Сало ж містить мононенасичені та насичені жири, які дарують багато енергії та підтримують роботу клітин.

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Також про свою «ідеальну» страву розповів і популярний співак Parfeniuk — під час бліц-опитування він робив вибір між різними стравами.

В той же час українки активно використовують його пісні для музичного супроводу роликів за тематикою приготування їжі.

Нагадаємо, раніше про свої звички у харчуванні розповіла популярна співачка Злата Огнєвіч.

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