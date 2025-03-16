Сенатор США відмовився їздити на Tesla: до чого тут Україна

Сенатор від штату Аризона Марк Келлі, який раніше працював у компанії SpaceX, перестав їздити на своїй Tesla Model S через публічну ворожнечу з Ілоном Маском. Він додав, що автомобіль нагадує йому про шкоду, яку Маск і Дональд Трамп завдають країні.

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Келлі замінив Tesla на білий Chevy Tahoe, назвавши електроавтомобіль «рухомим рекламним щитом» для роботи Маска, і розкритикував зусилля Маска зі скорочення державних робочих місць і зниження податків для мільярдерів, пише видання Bloomberg.

Цього року ворожнеча між Келлі та Маском загострилася: Маск назвав Келлі «зрадником» через його візит в Україну, а Келлі запропонував Маску піти з уряду і зосередитися на SpaceX.

«Я тут, у Вашингтоні, востаннє їду на роботу на своїй Tesla, — сказав Келлі. — Коли я купив цю річ, я не думав, що вона стане політичною проблемою. Кожен раз, коли я сідаю в цю машину за останні 60 днів, вона нагадує мені про те, скільки шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп завдають нашій країні. Те, що він робить, намагаючись звільнити всіх цих людей — я зустрічався з ними у своєму офісі — руйнує життя людей лише для того, щоб звільнити місце для гігантського зниження податків для таких мільярдерів, як він».

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Маск та Келлі знайомі багато років, але останнім часом вони все частіше публічно критикують один одного. У 2022 році Келлі розповідав про своє задоволення від Tesla.

«На цій машині дуже весело їздити, — сказав тоді Келлі. — А ще вона добре впливає на навколишнє середовище, так? Нуль викидів».

Келлі продає свою машину в той час, коли Tesla стає мішенню для протестів проти Маска по всій країні. Додамо, що цьогоріч ця розпіарена Маском машина навіть не потрапила до списку електромобілів, якими найбільше задоволені власники.

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