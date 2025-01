Відомий російський публіцист Олександр Невзоров, який раніше прокоментував обіцянки президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну в Україні, поділився думками щодо нещодавніх висловлювань мільярдера Ілона Маска.

«У повному і дослівному розшифруванні виступу Маска перед «партією жаху» («Альтернатива для Німеччини») є безліч цікавих натяків і нюансів, сенс яких цілком зрозумілий.

Зокрема, Маск повідомив радісним радикалам:

«Німеччині слід позбутися надмірної вини за минуле», -закликав американський мільярдер Ілон Маск 25 січня під час онлайн-виступу перед учасниками передвиборного заходу правої партії «Альтернатива для Німеччини».

«Занадто багато уваги приділяється почуттю провини за минуле, і нам потрібно його позбутися», — заявив Маск.

А якщо ще ближче до тексту: «Діти не повинні відповідати за гріхи своїх батьків і також прабабусь і прадідусів» (their parents — their great grandparents even)

У всьому цьому є пацанські пустощі, як і в публічних зигівках: Маск явно не може «тримати в собі» таємні одержимості, що його розпирають.

***

На щастя, в тому, чи не фашист Ілон Маск? вже немає жодної загадки.

Але поки що не ясно, чи є Маск розумним і людяним фашистом?

Фашизм, зрозуміло, еволюціонував та удосконалився.

Останні років 80 він не бив байдики, а шукав нові форми та способи повернення у світ. Фашизм — пакість дуже живуча. Сьогодні він не натягує лахміття гітлерівської форми і не малює криваві свастики.

Фашизм — не дурень. Він багатоликий і переодягається швидше, ніж манекенниця на показі Gucci.

Основна його небезпека в тому, що саме він є найкомфортнішим і найрадіснішим середовищем існування для того різносортного бидла, яке ховається під красивим псевдонімом «народ».

Взагалі, треба розуміти і «готуватися» до того, що і диктатури, і сам фашизм, це не щось давно померле й поховане. Ні.

Він живий-здоровий і завжди готовий приступити до «своїх обов'язків».

Так що вкрай висока ймовірність того, що ера кошмару повертається і накриє людство ще раз", — написав Невзоров Telegram.

