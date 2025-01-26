«Фашизм еволюціонував та вдосконалився. Поки не ясно, чи є Маск розумним та людяним фашистом», — Олександр Невзоров
Відомий російський публіцист Олександр Невзоров, який раніше прокоментував обіцянки президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну в Україні, поділився думками щодо нещодавніх висловлювань мільярдера Ілона Маска.
«У повному і дослівному розшифруванні виступу Маска перед «партією жаху» («Альтернатива для Німеччини») є безліч цікавих натяків і нюансів, сенс яких цілком зрозумілий.
Зокрема, Маск повідомив радісним радикалам:
«Німеччині слід позбутися надмірної вини за минуле», -закликав американський мільярдер Ілон Маск 25 січня під час онлайн-виступу перед учасниками передвиборного заходу правої партії «Альтернатива для Німеччини».
«Занадто багато уваги приділяється почуттю провини за минуле, і нам потрібно його позбутися», — заявив Маск.
А якщо ще ближче до тексту: «Діти не повинні відповідати за гріхи своїх батьків і також прабабусь і прадідусів» (their parents — their great grandparents even)
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У всьому цьому є пацанські пустощі, як і в публічних зигівках: Маск явно не може «тримати в собі» таємні одержимості, що його розпирають.
***
На щастя, в тому, чи не фашист Ілон Маск? вже немає жодної загадки.
Але поки що не ясно, чи є Маск розумним і людяним фашистом?
Фашизм, зрозуміло, еволюціонував та удосконалився.
Останні років 80 він не бив байдики, а шукав нові форми та способи повернення у світ. Фашизм — пакість дуже живуча. Сьогодні він не натягує лахміття гітлерівської форми і не малює криваві свастики.
Фашизм — не дурень. Він багатоликий і переодягається швидше, ніж манекенниця на показі Gucci.
Основна його небезпека в тому, що саме він є найкомфортнішим і найрадіснішим середовищем існування для того різносортного бидла, яке ховається під красивим псевдонімом «народ».
Взагалі, треба розуміти і «готуватися» до того, що і диктатури, і сам фашизм, це не щось давно померле й поховане. Ні.
Він живий-здоровий і завжди готовий приступити до «своїх обов'язків».
Так що вкрай висока ймовірність того, що ера кошмару повертається і накриє людство ще раз", — написав Невзоров Telegram.
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