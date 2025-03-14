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Tesla навіть не згадали: названо електромобілі, якими найбільше задоволені власники

14:53 14 березня 2025
Власники електромобілів найбільше задоволені BMW iX. Фото Pixabay

Схоже, «похід в політику» Ілона Маска і відкрита підтримка ним Дональда Трампа позначилася на бізнесі мільярдера не кращим чином: космічні кораблі Starship все частіше вибухають на злеті, а автомобілі Tesla все рідше згадуються у рейтингах електромобілів, якими задоволені власники.

Про це, зокрема, свідчить нещодавнє масштабне дослідження компанії JD Power, присвячене досвіду володіння електромобілем (EVX), про яке пише «Автопілот».

Згідно з результатами дослідження, BMW iX стала лідером за рівнем задоволеності власників, отримавши найвищу оцінку серед усіх електромобілів. Автівка не лише посіла перше місце у загальному рейтингу, а й стала найкращим преміальним BEV (Battery Electric Vehicle), набравши 790 балів із 1000.

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Згідно з JD Power, задоволеність власників електромобілів у масовому сегменті зросла на 86 пунктів за рік (396 балів). Це пояснюється розширенням інфраструктури зарядних станцій та покращення доступу до громадських зарядних пристроїв, що позначилося на рості комфорту користування автівками.

У рейтингу найкращих електрокарів 2025 року BMW впевнено утримує лідерські позиції:

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  • BMW iX — 790 балів
  • BMW i4 — 783 бали
  • Rivian R1S — 770 балів.

Серед електромобілів масового ринку лідерами стали:

  • Hyundai IONIQ 6 — 751 бал
  • Kia EV6 — 743 бали
  • Chevrolet Equinox EV — 737 балів.

Варто зазначити, що дослідження також продемонструвало стабільність ринку електромобілів. Більшість власників, які вперше придбали електрокар, не повертаються до авто з ДВЗ, що свідчить про зростаючу довіру до електротранспорту та його переваги.

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Нагадаємо, що з початку року в Україні змінились правила, які регулюють ввезення автівок на територію країни. Так, не можна ввозити нові та вживані авто нижче стандарту «Євро-6» (тобто вироблені після 2015 року), але до до 1 січня 2027 року можна ввозити нові та старі трактори, автобуси і вантажні авто нижче «Євро-6». Втім, на електромобілі через відсутність у них двигуна внутрішнього згоряння ці правила не поширюються.

Фото Pixabay

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