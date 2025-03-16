Ціни будуть рости: експерт спрогнозував, коли українці зможуть відчути полегшення біля магазинних полиць

Статистичні дані свідчать, що у лютому в Україні продовжували дорожчати товари та послуги — інфляція протягом останнього місяці зими зросла на 0,8%, а у річному вираженні (за умови збереження показників на цьому рівні), ціни можуть зрости на 13,4%. Загалом, за даними Державної служби статистики, за січень-лютий цього року споживчі ціни зросли на 2%.

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Тим часом член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що інфляція зростає і цей процес триватиме. В ефірі «Еспресо» он наголосив, що споживічі ціни зростатимуть незважаючи на кроки Нацбанку.

«От ми побачили, що 15,5 він (НБУ. — Авт.) підвищив облікову ставку. Це якраз один з методів стримання інфляції. Облікова ставка — це та ставка, по якій комерційний банк може запозичити гроші у Національного банку України. Тобто від неї в дійсності залежить величина вартості кредиту, який вам може бути наданий в комерційному банку, якщо говорити про бізнес. Чим вища облікова ставка, тим вища вартість кредиту. Чим вища вартість кредиту, тим менше бізнесів звернеться до комерційних банків за кредитом. Чим менше бізнесів отримує кредит, тим менше буде додаткового попиту на ринку. А чим менше додатковий попит на ринку, тим менше ростуть ціни, тому що ціна — це є співвідношення попиту і пропозиції. Тобто чим менше попиту, тим менша ціна», — пояснив він.

Серед чинників, які впливають на зростання цін, він назвав насамперед поганий урожай минулого року, згадавши, зокрема, про картоплю і зауваживши, що восени вперше за довгий період в магазинах з'явився імпортий продукт. Адже зазвичай Україна обходилася своєю продукцією до квітня наступного року.

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«А чого олія пішла вгору? Тому що насіння дуже дороге. Тобто є багато моментів, які є об'єктивними і, на жаль, вони будуть тягнути ціни вверх аж десь приблизно до травня, коли з'являться перші надходження з відкритого ґрунту овочів, фруктів з нашої території», — вважає експерт.

Звісно, що на ціни впливає й стан енергетики, яку нещадно намагається знищити росія. Збільшгується платня за енергоресурси, яка також включається у собівартість продукції.

Олег Пендзин вважає, що в таких умовах Нацбанк хіба що зможе сповільнити ріст інфляції. Хоча її збільшення все ж триватиме. «І не було б нічого страшного, якби не заморожені соціальні стандарти. Адже ані мінімальна заробітна плата, ані прожитковий мінімум цього року не зростатимуть. А як наслідок, соціальні платежі будуть по суті без змін», — додав експерт.

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Раніше провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Іван Свиноус прогнозував, що у березні можуть знизитися ціни не тільки на молоко, а й на всі молочні продукти.

Фото Pixabay

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