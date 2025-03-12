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Інфляція в Україні продовжує зростати: в НБУ назвали причини

19:46 13 березня 2025
Інфляція в Україні. Фото з сайту https://www.yuzhny.info/

Лютий був місяцем зростання цін на товари та послуги в Україні, тож протягом місяця інфляція зросла на 0,8%. У річному ж вираженні при збереженні нинішніх показників, ціни можуть зрости на 13,4%.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України. За її даними всього за січень-лютий 2025 року споживчі ціни зросли на 2%.

Водночас продукти харчування та безалкогольні напої в лютому подорожчали незначно — загалом на 1,2%, із них найдорожчими стали яйця (+3,5%), соняшникова олія (+3,4%), макарони (+1,9%). Водночас у лютому подешевшав цукор (-0,4%).

Серед непродовольчих товарів і послуг у лютому найбільшими темпами подорожчали алкогольні напої та тютюн (+1,3%), послуги готелів і ресторанів (+1,2%), послуги автодорожнього транспорту, охорони здоров'я, палива та мастила (по +1,1%), вивезення сміття (+1%). Водночас за місяць подешевшали одяг і взуття (-3,1%), залізничний транспорт (-0,9%).

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Водночас у своєму коментарі в НБУ повідомили, що подорожчали:

  • сирі продукти харчування — на 13%;
  • тарифи — на 18,1%;
  • паливо — на 13,9%.

Назвали в Нацбанку й основні причини інфляції, через які ціни зростатимуть і надалі — падіння врожаїв і збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення та оплату праці.

Однак у другому півріччі інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення, завдяки вжитим НБУ заходам щодо посилення монетарної політики та поступового вичерпання впливу тимчасових факторів. Очікується, що інфляція знизиться до однозначного рівня наприкінці року і надалі спрямовуватиметься до 5% на горизонті політики.

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Раніше Нацбанк збільшив облікову ставку до 15,5%, що якраз і повинно благотворно вплинути на зниження інфляції.

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