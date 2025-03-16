Астрологи розповіли, які труднощі можуть чекати на всі знаки Зодіаку в понеділок, 17 березня. А знавці карт Таро зробили розклад, визначивши основні моменти, які визначатимуть сьогоднішній день у всіх представників зодіакального кола.

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ОВЕН — Туз Жезлів

Карти Таро 17 березня попереджають Овнів про непросту розмову з людиною, до якої знак має багато питань, пише slovofraza.com. Проте Овнам важливо вислухати і її думку. Загалом, день сприятливий для старту нових проектів. Карти Таро радять Овнам діяти активно та не боятися брати ініціативу на себе.

ТЕЛЕЦЬ — Шістка Денаріїв

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Карти Таро 17 березня не виключають, що цього дня Тельці можуть отримати щось цінне — визнання, премію, подяку… Такі подарунки долі варто прийняти з вдячністю, не замислюючись над тим, заслужені вони чи ні. Карти Таро радять Тельцям прийняти з вдячністю те, що приносить вам життя.

БЛИЗНЮКИ — Закохані

Карти Таро 17 березня попереджають Близнюків, що цей день може стати доленосним у царині відносин. Якщо якісь зв'язки віджили своє, то від них слід відмовитися, а якщо знак не знає, що його пов'язує з іншою людиною — чи то дружба, чи то романтика, то час визначитися. Карти Таро радять Близнюкам довіряти своєму серцю, ухвалюючи такі рішення.

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РАК — Четвірка Жезлів

Карти Таро 17 березня обіцяють Ракам стабільність та задоволення. У цей день все обіцяє складатися гармонійно, а раніше докладені зусилля — приносити свої плоди. Карти Таро радять Ракам насолодитися радістю від спілкування з близькими та відпочити. Чорна смуга вже позаду.

ЛЕВ — Четвірка Мечів

Карти Таро 17 березня радять Левам взяти паузу і переосмислити те, що відбувається. Втім, сильно занурюватися в себе також не варто — потрібно знайти баланс між активностями та відпочинком. На даному етапі події краще не форсувати — Леви можуть бути втомленими як фізично, так і емоційно.

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ДІВА — Десятка Жезлів

Карти Таро 17 березня попереджають Дів, що цей день може стати часом перевірки на відповідальність. Десятка Жезлів показує, що знак схильний передавати частину обов'язків іншим, уникаючи труднощів. Однак настав час діяти самостійно — втекти від проблем не вдасться.

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ТЕРЕЗИ — Лицар Кубків

Карти Таро 17 березня попереджають знак про наближення часу змін — Терезам може надійти пропозиція, що стосується як особистого життя, так і професійної сфери. Карти Таро радять знаку бути відкритими новому і не прогаяти свій шанс, а правильне рішення Терезам підкаже інтуїція.

СКОРПІОН — Блазень

Карти Таро 17 березня пророкують Скорпіонам початок нового життєвого етапу. Так, на знак чекають нові можливості, якими обов'язково слід скористатися, у тому числі і тими, які здаються ризикованими. Карти Таро радять Скорпіонам не боятися ухвалювати сміливі рішення та діяти спонтанно.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

Карти Таро 17 березня обіцяють Стрільцям день виконання бажань. Втім, отримавши все, про що мріяв знак, йому таки доведеться чимось пожертвувати. Наприклад, відмовитися від старих звичок чи минулих уподобань. Карти Таро радять Стрільцям скористатися шансом — результат вас порадує.

КОЗЕРІГ — Правосуддя

Карти Таро 17 березня попереджають Козерогів, що зроблене ними раніше може повернутись до знака як бумеранг. Адже карта символізує кармічну розплату, справедливість та рівновагу. Карти Таро радять Козерогам приймати рішення, спираючись на здоровий глузд, і бути об'єктивними. В особистій та професійній сфері на знак чекають стабільність і справедливість.

ВОДОЛІЙ — П'ятірка Мечів

Карти Таро 17 березня не виключають, що день у Водоліїв буде непростим. Так, можлива втрата чогось. Втім, якщо те, що віджило, піде з життя Водоліїв, то це буде на благо. Карти Таро радять Водоліям здобувати уроки зі складних ситуацій.

РИБИ — Смерть

Карти Таро 17 березня попереджають Риб про завершення одного етапу та початок іншого. І чим швидше знак прийме зміни, тим простіше рухатиметься вперед. Карти Таро радять Рибам залишити позаду старі ілюзії та мрії, які більше не відповідають вашій реальності.

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Фото Pixabay

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