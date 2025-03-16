Завтра, у понеділок, 17 березня, починається новий робочий тиждень, на який східні знавці зірок надали поради всім знакам зодіаку.

Також не зайвим буде знати, які негаразди чи перешкоди можуть підстерігати представників зодіакального кола в цей день, про що й пише «ТСН».

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 17 березня для Овнів попереджає про нестачу сил. Незважаючи на те, що робочий тиждень тільки-но почнеться, Овнам варто дати собі перепочити та не перевантажуватися у понеділок.

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Телець

Гороскоп на 17 березня для Тельців попереджає про ускладнення з комунікаціями, які очікують на знак. В цей день не варто спробувати домовитися з будь-яких питань, краще спілкування перенести на інший день.

Близнята

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Гороскоп на 17 березня для Близнюків радить знаку скласти докладний план, аби впоратися з усіма завданнями на понеділок. Цього дня представники знаку відчуватимуть себе дещо занепокоєними, а питання «розкладені по поличкам», допоможуть з цим станом впоратися.

Рак

Гороскоп на 17 березня для Раків радить знаку не поспішати з ухваленням важливого рішення. Навіть в тому випадку, якщо це здається вам очевидним. Перед тим, аби схвалити чи відкинути рішення, його ще раз потрібно детально обміркувати.

Лев

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Гороскоп на 17 березня для Левів радить знаку керуватися виключно добрими намірами. Адже завдяки цьому вам вдасться виконати навіть те, що на перший погляд здається нездійсненим.

Діва

Гороскоп на 17 березня для Дів радить знаку визначити пріорітетне завдання і працювати спочатку над ним, а далі й над іншими, не настільки важливими. Якщо хапатися одразу за все сразу, то справи не будет.

Терези

Гороскоп на 17 березня для Терезів радить знаку буди мудрим та уникати конфліктних ситуацій. Навіть якщо оточуючи поводитимуться агресивно, краще відійти убік. Інакше конфлікт може набути серьйозних масштабів.

Скорпіон

Гороскоп на 17 березня для Скорпіонів радить знаку використати повною мірою свою переконливість. Тим, хто хоче когось схилити на свій бік, варто це зробити в понеділок, коли удача буде на боці Скорпіонів.

Стрілець

Гороскоп на 17 березня для Стрільців радить знаку не брати до уваги наполегливі поради, що не відповідають вашим принципам. Це стосується і професії, і особистого життя. Адже такі «доброзичливці» переслідують власні корисливі цілі.

Козоріг

Гороскоп на 17 березня для Козорогів не виключає, що цей день може стати переламним життєвим моментом. Так станеться, якщо знаку вдасться проаналізувати ситуацію та виявити доленосні процеси, зробив з них правильні висновки.

Водолій

Гороскоп на 17 березня для Водоліїв радить знаку досягати цілей уникаючи нечесних шляхів. Зірки попереджають, що у противному випадку обрані тактика та стратегія зіткнуться із протидією оточуючих.

Риби

Гороскоп на 17 березня для Риб попереджає, що знак має бути готовим до різного розвитку подій. Отже, буде вкрай важливим прораховувати свої дії на кілька кроків уперед, а лише після цього ухвалювати рішення.

Нагадаємо, що ретроградний Меркурій впливатиме на життя всіх знаків Зодіаку до 7 квітня. В цей період, як стверджують астрологи, зірки будуть особливо прихильними до трьох знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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