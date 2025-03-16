41.15 / 41.72 44.67 / 45.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Отримають шанс на успіх: названо знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе удачу

12:56 16 березня 2025
Гороскоп удачі&nbsp;— Знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе успіх

Знавці руху небесних світил впевнені, що сьогодні-завтра не варто квапити події, щоб не «злякати» вдачу.

Крім того, відучора почався період ретроградного Меркурія, який триватиме по 7 квітня 2025 року і стане визначним у житті наступних знаків Зодіаку. Вони отримають особливий шанс привернути до себе удачу і почати рухатись вперед до кращого життя, пише Styler.

Риби
Рибам доведеться вийти зі світу мрій і почати діяти. Це ідеальний час, щоб зміцнити впевненість у собі. Для них настав час брати силу у свої руки — і удача перейде на їхній бік.

Овен
Овнам не варто поспішати рухатися до вершин без чітко визначеного плану. У них з'явиться шанс відточити свої навички. Заради змін вони мають стати рішучішими та сміливішими.

РЕКЛАМА

Телець
Тельцям варто переосмислити свої цілі та фінансові стратегії. Їм доведеться зосередитися на собі та, можливо, зробити сміливий крок уперед. Треба визначитись, куди насправді вони хочуть рухатися.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень (17 — 23 березня).

РЕКЛАМА

138

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ангеліна Топіч та Ярослава Магучих

У головної суперниці Магучих в Європі роман зі спортсменом: хто підкорив серце красуні-стрибунки (фото)

капустняк

Ароматний капусняк: за цим рецептом вийде дуже смачним у кожної господарки

Тарологиня. Фото esotera.space

Рибам — «Суд» та зміни, Скорпіонам — «Верховна Жриця» та винагорода: Таро-прогноз на неділю, 16 березня

Проросла картопля. Фото cherk-consumer.gov.ua

Робіть зараз, щоб не прогадати: фермер розповів, чому селянам доводиться досить рано висаджувати картоплю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту