Отримають шанс на успіх: названо знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе удачу

Знавці руху небесних світил впевнені, що сьогодні-завтра не варто квапити події, щоб не «злякати» вдачу.

Крім того, відучора почався період ретроградного Меркурія, який триватиме по 7 квітня 2025 року і стане визначним у житті наступних знаків Зодіаку. Вони отримають особливий шанс привернути до себе удачу і почати рухатись вперед до кращого життя, пише Styler.

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Риби

Рибам доведеться вийти зі світу мрій і почати діяти. Це ідеальний час, щоб зміцнити впевненість у собі. Для них настав час брати силу у свої руки — і удача перейде на їхній бік.

Овен

Овнам не варто поспішати рухатися до вершин без чітко визначеного плану. У них з'явиться шанс відточити свої навички. Заради змін вони мають стати рішучішими та сміливішими.

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Телець

Тельцям варто переосмислити свої цілі та фінансові стратегії. Їм доведеться зосередитися на собі та, можливо, зробити сміливий крок уперед. Треба визначитись, куди насправді вони хочуть рухатися.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень (17 — 23 березня).

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