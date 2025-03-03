Навіть у кремлі приголомшені: сварка в Овальному кабінеті може прискорити зустріч Трампа з путіним

Для досвідчених дипломатичних оглядачів сварка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була спланованим політичним пограбуванням, пасткою, влаштованою адміністрацією Трампа з метою дискредитації українського лідера та усунення його як перешкоди на шляху. Незалежно від того, було це організовано чи ні, москва, яка з радістю відреагувала на словесну перепалку в Білому домі, тепер очікує, що переговори, спрямовані на відновлення російсько-американських відносин, продовжаться, навіть прискоряться найближчими тижнями, пише edition.cnn.com.

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Публічно про це ще нічого не оголошено. Але в приватних розмовах говорять, що переговори Трампа й путіна, які завжди були на порядку денному, тепер прискорюються. У москві також знову з'явився оптимізм щодо того, що через розбіжності президента Зеленського з президентом Трампом і його командою важкі переговори про припинення війни в Україні відійдуть на задній план перед низкою потенційно прибуткових американо-російських економічних угод, які вже обговорюються за зачиненими дверима.

Минулого місяця в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ рф Лавров провели перший раунд позачергових переговорів, відсунувши Україну на другий план. CNN стало відомо, що зараз триває підготовка до другого раунду, який має відбутися незабаром, можливо, також у країні Перської затоки.

Ключовий економічний представник кремля на переговорах Кирило Дмитрієв заявив, що співпраця зі США може «включати енергетичні» угоди, але жодних подробиць не було оголошено.

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Окремо Financial Times повідомляє, що були спроби залучити американських інвесторів до перезапуску російського газопроводу «Північний потік-2» до Європи, який Німеччина зупинила на початку російського вторгнення в Україну.

Якщо відкинути численні ризики, то очевидно, що бізнес з росією, яка, до речі, посідає четверте місце у світі за запасами рідкісноземельних елементів, набагато більше, ніж Україна, може принести величезні прибутки. Це, безумовно, приваблює меркантильного президента Трампа, чиє невпинне прагнення до вигідної угоди використовує рф.

Міцно обійнявши кремль, адміністрація Трампа ризикує відвернутися від західних союзників, залишивши Європу ізольованою в умовах різкої зміни позиції Вашингтона. Навіть кремль, дещо приголомшений швидкістю розвитку подій, публічно взяв це до відома, йдеться у статті.

Але чому президент США обрав кремль, а не традиційних партнерів Америки, залишається предметом інтенсивних спекуляцій. Зазвичай напружені, якщо не відверто ворожі, відносини між США і росією, схоже, вступають у нову й радикальну фазу.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Зеленський сказав, коментуючи скандальну суперечку з Трампом.

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