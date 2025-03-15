Американський політичний експерт Пітер Раф вважає, що у питанні укладання домовленості про припинення вогню глава кремля хоче обдурити президента США Дональда Трампа, пише Bild.

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«Виявляється, його відповідь супроводжується умовами — саме так путін веде війну. На кожному етапі диктатор намагатиметься змусити Україну до поступок. Вони означають капітуляцію. Водночас він обіцятиме американцям, що „нова ера співпраці“ зараз почнеться, доки сам продовжуватиме просувати свої інтереси», — сказав Раф.

На думку експерта, слід дочекатися, як на це відреагує Трамп.

«США повинні підготуватися до тактики затягування часу і „стратегії салямі“, встановивши чіткі червоні лінії», — наголошує аналітик.

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Дана стратегія, йдеться у статті, особлива тим, що при ній велика мета досягається за допомогою послідовного виконання серії невеликих, проміжних кроків. Кожен сприймається як незначна зміна, що ускладнює своєчасне реагування на них.

Раніше писали, що генсек НАТО повідомив тривожні новини про те, що члени Альянсу відстають від рф у виробництві зброї.

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