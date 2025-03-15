Будуть нормалізовані: генсек НАТО про відносини з росією після війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який погодився з Трампом щодо бачення миру в Україні, заявив, що відносини з росією врешті-решт повинні бути нормалізовані, коли припиняться бойові дії в Україні. А поки наголосив на необхідності продовжувати тиск на москву, щоб забезпечити прогрес у переговорах про припинення вогню, зазначає видання Bloomberg.

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«Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з росією, — сказав Рютте. — Але ми ще зовсім не досягли цього, тож ми маємо продовжувати тиск на них, щоб гарантувати, що росія сприйме переговори серйозно».

Рютте зустрівся з президентом Дональдом Трампом у Білому домі, де вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США. Останніми тижнями генсек НАТО брав участь у інтенсивних дипломатичних діях, щоб утримати Трансатлантичний альянс разом, оскільки Трамп скоротив підтримку України та вказав, що США відступлять від своєї традиційної ролі щодо безпеки в Європі.

Генсек НАТО сказав, що він впевнений, що Трамп «відданий» НАТО і «тут немає місця для сумнівів», а також похвалив його за те, що він «вийшов із глухого кута» між росією та Україною.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Німеччині дуже стурбовані зближенням США з росією, а також публікували слова генерала Годжеса про те, що США пошкодують, що залишили Україну.

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