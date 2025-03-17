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17-річна українська шпажистка створила сенсацію, перемігши у фіналі Гран-прі олімпійську чемпіонку (відео)

12:21 17 березня 2025
Анна Максименко

Українська шпажистка 17-річна Анна Максименко блискуче дебютувала на дорослому рівні, сенсаційно ставши чемпіонкою Гран-прі FIE у Будапешті та перевершивши досягнення дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, яка здобула своє дебютне «золото» Гран-прі у 18 років.

На ранніх стадіях змагань у столиці Угорщини юна львів'янка здолала француженку Лідіану Герсант (15:12), представницю Кенії Александру Ндоло (15:14) та німкеню Каглу Айтекін (15:10). У 1/8 фіналу перед українською не встояла нейтральна росіянка Айзанат Муртазаєва (15:10), а в чвертьфіналі — американка Хелді Гусісян (15:8). У півфіналі Анна виявилася сильнішою за канадку Леонору Маккіннон (15:9), а фіналі вирвала перемогу у 7-го номера світового рейтингу, олімпійської чемпіонки Парижа-2024 у складі збірної Італії 35-річної Джулії Ріцці (12:11).

Додамо, що Анна Максименко, яка принесла Україні перше з 2013 року «золото» Гран-прі, вже неодноразово доводила свій клас на юніорському рівні. Вона — чотириразова чемпіонка Європи серед юніорок, дворазова чемпіонка світу серед кадетів, а також володарка медалей чемпіонату світу у цих вікових категоріях. У листопаді 2024 року Анна стала срібним призером етапу Кубка світу в командному турнірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні.

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Фото X FIE

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