«Автоцивілка» подорожчала з початку року вдвічі: скільки платимо і чому так дорого

У лютому учасники бойових дій отримали право на компенсацію витрат з оформлення цивільно-правової відповідальності власників авто і, як виявилося, дуже вчасно. Так, з початку року вартість полісів обов'язкової цивільно-правової відповідальності власників авто зросла вдвічі.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України. Так, за даними статистичного відомства, середня вартість «послуги у сфері страхування особистого транспорту» зросла в лютому 2025 року до 4599,2 гривень, що в 2,1 рази більше, ніж у грудні минулого року — 2 188,8 гривень.

Це безпосередньо пов'язується з набуттям чинності з 1 січня Закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Його основним нововведенням стало збільшення лімітів компенсації збитків.

Так, до 1 січня на компенсацію збитку за 1 ДТП можна було витрачати не більше 800 тисяч гривень, зокрема 320 тисяч на потерпілого і 160 тисяч на авто. З 2025 року ліміти зросли до 250 тис. грн за шкоду, заподіяну майну (1,25 млн грн на подію), і 500 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю (5 млн грн на подію). Як результат, уже тоді учасники ринку прогнозували зростання вартості полісів у 2−2,5 раза, щоправда, у НБУ стверджували, що це будуть максимум 30%.

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Як писали «ФАКТИ» у грудні, за прогнозами учасників ринку вартість «автоцивілки» для авто з невеликим об'ємом двигуна мала подорожчати з 2,2 тис. грн до 4,4 тис. — 5,5 тис. грн. Тобто пік зростання «автоцивілки» вже минув.

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