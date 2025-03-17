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Суспільство та люди

У Кабміні хочуть змінити правила видачі паспортів українцям за кордоном: що пропонують

16:05 17 березня 2025
Паспорт України. Фото cnap.if.ua/

Військовозобов'язані чоловіки-громадяни України, які перебувають за кордоном, отримають змогу оформлювати паспорти без пред'явлення військово-облікового документа. Відповідні зміни до діючого порядку наразі розробляє Міністерство національної єдності, заявив його очільник, віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов.

На його думку, чинні обмеження військовозобов’язаних у їх правах не сприяють поверненню чоловіків в Україну.

«Надати можливість українським чоловікам, тим, для кого це потрібно: тим, у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, у Чехії, він чоловік, у нього закінчується паспорт, він приходить в ДП „Документ“, а йому кажуть: надай військові документи… І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні», — цитує Чернишова Інтерфакс-Україна.

Як відомо, з квітня 2024 військовозобов'язані українці втратили можливість отримувати закордонні паспорти за кордоном, але у січні 2025 відповідні обмеження частково скасували.

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Також нагадаємо, з 1 січня 2025 року оформлення головних документів українців відчутно подорожчало.

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