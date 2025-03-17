У Раді готують скасування платіжки за транспортування газу для населення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується звільнити побутових споживачів газу від оплати послуг за його транспортування та розподіл. Автором пропозицій виступив народний депутат від фракції «Слуга народу», член бюджетного комітету Максим Заремський.

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Свої пропозиції змін до Закону «Про внесення змін до Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про ринок природного газу» він зареєстрував 12 березня, про що свідчить сайт ВР.

Згідно з ними споживачів може бути звільнено від оплати відповідних послуг газопостачальників на період дії воєнного стану в Україні та ще протягом року після його скасування.

Довідково: розподіл природного газу — це переміщення природного газу газорозподільною системою з метою його доставки споживачам. При цьому її оператором забезпечується цілодобовий доступ споживача до газорозподільної системи та здійснюється розподіл (переміщення) газу для його доставки до об'єктів споживачів. Тобто навіть у період часу, коли природний газ не використовується споживачем, газорозподільна система підтримується у робочому стані, забезпечується необхідний тиск природного газу для можливості його споживання абонентом будь-якої миті.

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У Києві чинний тариф на розподіл для клієнтів АТ «КИЇВГАЗ» становить з ПДВ (20%) 0,384 грн за кубічний метр на місяць.

До речі, юристи пояснили, чому паперові квитанції про оплату комуналки слід зберігати щонайменше 5 років.

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