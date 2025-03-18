У Німеччині готують систему охорони здоров’я до війни: що відбувається

Міністерка охорони здоров'я Баварії Юдіт Герлах вважає, що німецька система охорони здоров'я повинна бути готова до можливої війни. У Німеччині надзвичайно стурбовані швидким зближення США і росії.

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«Військова загроза Європі з боку росії і можливий відхід нового президента США Трампа від попереднього безпекового партнерства також означають величезну потребу в діях для німецької системи охорони здоров'я і громадянського суспільства в цілому», — заявила вона, повідомляє Zeit.

Діюча система охорони здоров'я так само важлива для оборони країни, як і Бундесвер, вважає міністерка.

«Необхідно забезпечити можливість надання допомоги значно більшій кількості людей, ніж у мирний час. Держава повинна встановити чіткі орієнтири. Це стосується рівня ЄС, федерального уряду і федеральних земель», — сказала Герлах.

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У Баварії уряд землі вже звернувся до лікарень з проханням надати інформацію про стан їхньої готовності до надзвичайних ситуацій та плани розгортання на випадок таких ситуацій. Організації, що надають допомогу, також готують допоміжний медперсонал, який міг би допомагати медперсоналу в надзвичайних ситуаціях.

Раніше повідомлялося, що європейські радники з безпеки терміново вирушили до США для переговорів.

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