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Європейські радники з безпеки терміново вирушили до США для переговорів: що відбувається

19:21 15 березня 2025
Білий дім

Вашингтон, москва та Київ домовляються про можливе мирне рішення для України — поки що без участі європейців, які тим часом обговорюють удари по російській армії. Радники з безпеки лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона для переговорів.

Наприклад, серед них Йенс Плотнер, радник з безпеки канцлера Олафа Шольца, про це виданню Welt повідомили в дипломатичних колах. У зустрічі також візьме участь радник президента Франції з безпеки Еммануель Бонне.

Дипломатичний бліц, організований у короткий термін, відбувається у критичний момент переговорів про припинення вогню у війні росії проти України.

Європейці не беруть участі в прямих переговорах, які поки що велися виключно між командою Трампа та українською і російською сторонами. У декларації про узгоджене припинення вогню, яку президент Володимир Зеленський спільно з представниками США оприлюднив у саудівському місті Джидда, лише Київ прямо наполягав на тому, щоб «європейські партнери були залучені до мирного процесу».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що на тлі можливого припинення вогню канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до продовження підтримки України та рішуче відкинув ідею її демілітаризації.

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