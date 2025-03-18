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Шоу-бізнес

«Вже не бачимося»: Jerry Heil розповіла про особисте

17:50 18 березня 2025
Jerry Heil

Популярна співачка, учасниця від України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil, яка вразила потужним дуетом, зробила неочікуване зізнання. Відомо, що співачка не любить розповідати про особисте життя й довгий час тримала у таємниці стосунки з молодим чоловіком. Але, як зізналася Jerry Heil у проєкті «Ранок у великому місті» (ICTV), стосунки, які тривали понад рік, закінчилися.

— Ми вже не бачимося, — відповіла співачка. - Стосунків у нас зараз немає.

Нагадаємо, що у 2023 році Jerry Heil розповідала, що зустрічається з хлопцем, але хто він є і де познайомилися, ніколи не розкривала. Відомо, що зараз співачка часто буває у Швеції, де готує свій новий альбом. А напередодні першого півфіналу конкурсу «Євробачення-2025» виступить з сольним концертом для єврофанатів у Базелі.

Нагадаємо, представники України на «Євробаченні-2025» гурт «Циферблат» будуть виступати 13 травня, у першому півфіналі конкурсу.

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