«Євробачення-2025»: єврофани обурені двома учасниками

Організатори «Євробачення-2025», яке відбудеться у місті Базель (Швейцарія), повідомили, що всі країни-учасниці представили свої пісні. Цього року за перемогу змагатимуться представники 37 країн. Нагадаємо, від України право поїхати на міжнародний пісенний конкурс виборов гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray.

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За оцінками букмекерів, перше місце утримується за Швецією з піснею «Сауна». Далі йдуть представники Австрії, Ізраїлю та Франції. Україна, за підрахунками, на девʼятій позиції. Відомо, що «Циферблат» нещодавно представив оновлену версію конкурсної пісні.

Цьогоріч не обійшлося без скандалів, які повʼязані з учасниками. Єврофани виступають проти участі у конкурсі представниці Грузії Маріам Шенгелія, яка раніше виступала на заходах керівної проросійської партії країни. Також незадоволення викликав представник Австрії на «Євробаченні» — Йоганнес Піч. Хлопець у соціальній мережі підтримує російські наративи та із захопленням висловлюється на адресу оперної співачки, яка підтримує путіна, Анни Нетребко. Ба більше, співак зізнається, що саме вона надихнула його на створення конкурсної композиції. Офіційно організатори «Євробачення» поки не коментують ці скандали.

Нагадаємо, «Євробачення-2025» відбудеться 13, 15 та 17 травня. Україна виступатиме під час першого півфіналу — 13 травня.

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