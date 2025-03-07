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Шоу-бізнес

Нарешті: мережа у захваті від нового дуету Дмитра Монатіка

16:53 7 березня 2025
MONATIK і Jerry Heil

Популярні музиканти Jerry Heil та MONATIK, який нещодавно шокував мережу, вперше випустили спільну пісню. За словами артистів вони об’єдналися, щоб заспівати про почуття настільки сильні, що в них важко повірити. Пісня «Вимолив» створена на основі вірша поета Юрія Іздрика «Rattle», а фортепіанну партію записав піаніст-віртуоз Євген Хмара.

«Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише „вимолити“, — йдеться у офіційній презентації композиції та кліпу. — Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з’являється вона — твоя любов, що змінює все навколо».

Відомо, що пісня увійде до майбутнього альбому Jerry Heil. Вона також звучатиме в українській картині «Відпустка наосліп».

Режисером відео до композиції став Ілля Дуцик, відомий за роботою «Літаки» для гурту «Циферблат». Шанувальники у мережі подякували артистам за роботу та відзначили, що, нарешті, популярною стає складна музична композиція.

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«Нарешті складні музичні композиції подобаються слухачам, а не „дешеві“ попсові хуки, — зауважили у коментарях. — Мед для вух».

«Сила української музики щоразу вражає! — додали шанувальники. — Особливо у такому неймовірному виконанні».

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Шанувальники відмітили особливу шапку Дмитра Монатіка. Артист написав, що він називається «рогачка».

«Це гетьманська шапка, яка прикрашалась різними пірʼями, брошками, була або з оксамиту, або тонкого хутра!» — додали у коментарях.

Раніше популярна співачка несподівано звернулася до мережі.

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