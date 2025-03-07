Нарешті: мережа у захваті від нового дуету Дмитра Монатіка

Популярні музиканти Jerry Heil та MONATIK, який нещодавно шокував мережу, вперше випустили спільну пісню. За словами артистів вони об’єдналися, щоб заспівати про почуття настільки сильні, що в них важко повірити. Пісня «Вимолив» створена на основі вірша поета Юрія Іздрика «Rattle», а фортепіанну партію записав піаніст-віртуоз Євген Хмара.

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«Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише „вимолити“, — йдеться у офіційній презентації композиції та кліпу. — Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з’являється вона — твоя любов, що змінює все навколо».

Відомо, що пісня увійде до майбутнього альбому Jerry Heil. Вона також звучатиме в українській картині «Відпустка наосліп».

Режисером відео до композиції став Ілля Дуцик, відомий за роботою «Літаки» для гурту «Циферблат». Шанувальники у мережі подякували артистам за роботу та відзначили, що, нарешті, популярною стає складна музична композиція.

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«Нарешті складні музичні композиції подобаються слухачам, а не „дешеві“ попсові хуки, — зауважили у коментарях. — Мед для вух».

«Сила української музики щоразу вражає! — додали шанувальники. — Особливо у такому неймовірному виконанні».

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Шанувальники відмітили особливу шапку Дмитра Монатіка. Артист написав, що він називається «рогачка».

«Це гетьманська шапка, яка прикрашалась різними пірʼями, брошками, була або з оксамиту, або тонкого хутра!» — додали у коментарях.

Раніше популярна співачка несподівано звернулася до мережі.

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