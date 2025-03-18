65 млн дол. за збереження баз у Сирії: росія почала платити новій владі країни

У той час як США розпочинають переговори з рф про припинення вогню в Україні, імовірно, росіяни намагаються співпрацювати з новою владою Сирії, і навіть, можливо, вже платять за збереження своїх військових баз у цій країні — Хмеймім і Тартус. Може йтися про суму приблизно в 65 млн дол.

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Так, як повідомляє OSINT-проект Tanker Tracker, який відслідковує світові перевезення нафти, на шляху до Сирії перебуває російський танкер Sabina, що входить до складу «тіньового» флоту рф і перебуває під міжнародними санкціями. Максимальне завантаження корабля становить 1 млн барелів (159 000 тонн) сирої нафти.

Як припускають в OSINT-проєкті Tanker Tracker, це перше постачання за час існування в Сирії нового режиму з грудня 2024 року і з моменту скасування заборони на постачання нафти в країну (з січня 2025-го) зроблено в рахунок плати за збереження російських військових баз.

Якщо це так, то вартість плати за збереження баз може скласти близько 65 млн дол. США, оскільки світова ціна нафти марки Urals, що поставляється з рф, становить 65,5 дол. за 1 барель. Також цей платіж можна вважати свідченням визнання рф нового сирійського режиму, який на початку грудня в самій рф вважали «терористичним».

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Тим часом у ЄС закликають використовувати всі свої можливості для боротьби з російським «тіньовим флотом», який використовується для обходу санкцій.

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