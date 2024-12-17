Швидкий крах режиму Башара Асада у Сирії ставить під загрозу ключову російську авіабазу в країні, від якої залежало поширення впливу москви на всю Африку. росія використовувала авіабазу Хмеймім для відправки особового складу і військових вантажів до Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру — країн, які пережили нещодавні перевороти і розірвали зв'язки із Заходом, наблизившись до москви. Цей повітряний міст дозволив рф відновити частину свого впливу на континенті, особливо в таких країнах, як Центральноафриканська Республіка і Судан, пише Bloomberg.

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Разом Хмеймім і військово-морська база Тартус, яка приймає російське паливо і припаси кораблями, дозволили рф здійснити дешеве і ефективне розширення свого військового, політичного і економічного впливу в Африці. Літаки, гелікоптери та обладнання залишаються на авіабазі, але більшість кораблів, які зазвичай швартуються в порту, в останні дні покинули його, а два фрегати знаходяться на відстані 7−12 кілометрів від берега. Тепер мережа, що підтримувала російські операції на континенті — які заповнили вакуум, що утворився після відходу західних військ — потребуватиме повної перебудови.

«Без надійного повітряного мосту здатність росії поширювати свою владу в Африці руйнується, — сказав Анас ель-Гоматі, директор Інституту Садека, аналітичного центру, що базується в Лівії. - Вся операційна стратегія росії в Середземномор'ї і Африці висить на волосині. Хоча росія, яка підтримує владу на сході Лівії, має оперативний потенціал на чотирьох лівійських авіабазах — Аль-Хадім, Аль-Джуфра, Гардабія і Брак аш-Шаті — всі вони занадто далеко, щоб використовувати їх в оновленому мосту з москви через обмеження повітряного простору в Європі».

Хоча Туреччина, член НАТО, дозволила деяким російським вантажним рейсам до Лівії літати через свій повітряний простір, немає жодних припущень, що це може стати заміною сирійському повітряному мосту москви, особливо з огляду на те, що інтереси обох країн в Африці часто розходяться.

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росія також відіграє ключову роль у 20-місячній громадянській війні в Судані, нещодавно підтримавши національну армію у боротьбі з повстанцями. Вона продовжує планувати створення бази на узбережжі Червоного моря — своєї давньої мрії, яка б теоретично розширила логістичну мережу росіян.

«росії доведеться скоротити свою присутність в Африці», — сказав аналітик Ульф Лессінг.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Африканський Ріг стоїть на порозі війни, про яку ніхто не говорить.

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