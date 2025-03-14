ЄС має задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» рф і зайнятися детальнішими технічними перевірками цих суден на березі та в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне — плавання подібних суден має бути припинене. Адже екологічні виклики та загрози «тіньового флоту» величезні. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають, щоб статися.

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Про це заявив депутат Європейського парламенту Тейс Ройтен у коментарі Guildhall

«Екологічні виклики і загрози „тіньового флоту“, крім катастрофічного продовження поставок пального для російських військових сил, величезні. Судна здебільшого старі, погано обслуговуються і часто недостатньо застраховані або взагалі не мають страховки. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають, щоб статися», — зазначив парламентарій.

За його словами, морські правила і договори про прибережні держави та захист берегів, довкілля і дикої природи мають бути використані для протидії загрозі «тіньового флоту».

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«Екологічна загроза настільки ж реальна, як і небезпека фінансування війни путіна за рахунок триваючого експорту палива. Європейський парламент за моєю пропозицією зажадав більш детальних технічних перевірок цих суден на березі і в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне: негайно припинити плавання. Нарешті країни-члени ЄС разом із відповідними союзниками по НАТО стали більш наполегливими. Наразі санкції ЄС накладено на більшу кількість суден, але нам потрібно зробити більше. Я виступаю за те, щоб задіяти всі доступні можливості для боротьби з „тіньовим флотом“ рф», — підсумував політик.

Раніше, депутатка Європарламенту від Фінляндії Марія Гузеніна заявила, що «тіньовий флот» рф — це серйозний екологічний виклик для ЄС. На її думку, росія являє собою серйозний екологічний виклик для ЄС. Європейський союз має відігравати активнішу роль у боротьбі із загрозою, що походить від «тіньового флоту» рф, використовуючи свій військовий потенціал і можливості берегової охорони для забезпечення суворого дотримання санкцій та екологічних стандартів ЄС у сфері судноплавства.

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