«Не розслабляйтеся… Ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив»: аналітик — про «інформаційний шум» навколо теми переговорів про мир

Відомий український аналітик Андрій Клименко поділився думками про перспективи «близького миру» на фоні переговорів між лідерами США та росії.

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«ІЛЮЗІЇ ПРО «БЛИЗЬКИЙ МИР» НЕБЕЗПЕЧНІ. НЕ РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЯ.

Треба розуміти, що інформаційний шум про спочатку «перемир'я» і вже скоро «близький мир» має за мету лише одне — якомога більше віддалити терміни припинення військової допомоги США, розвідданих, старлінка тощо. І, можливо, показати на контрасті, що рф хоче воювати далі.

Для чого дійсно треба протягнути цей час? — щоб ЄС, Велика Британія, інші наші союзники в світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити все це… Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

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Однак величезна кількість всіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном. Так, всі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про «відкриття аеропортів», що людина, яка начитається заголовків, особливо в ТГ, вдруг відчуває себе так, ніби «все вже закінчилося»…

Ще далеко. І довго. Сприймайте «мирну» риторику дипломатів і урядовців як… мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди і ВПК.

Наші «червоні лінії» неможливо поєднати з фобіями і маніями ворога. Таке життя. Така судьба. Така світова роль випала нашій Україні і нам з вами…" — написав він.

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Ілюстративне фото

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