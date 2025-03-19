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«Не розслабляйтеся… Ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив»: аналітик — про «інформаційний шум» навколо теми переговорів про мир

11:11 19 березня 2025
Аналітик Андрій Клименко розповів, наскільки реальними є перспективи близького світу з Росією

Відомий український аналітик Андрій Клименко поділився думками про перспективи «близького миру» на фоні переговорів між лідерами США та росії.

«ІЛЮЗІЇ ПРО «БЛИЗЬКИЙ МИР» НЕБЕЗПЕЧНІ. НЕ РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЯ.

Треба розуміти, що інформаційний шум про спочатку «перемир'я» і вже скоро «близький мир» має за мету лише одне — якомога більше віддалити терміни припинення військової допомоги США, розвідданих, старлінка тощо. І, можливо, показати на контрасті, що рф хоче воювати далі.

Для чого дійсно треба протягнути цей час? — щоб ЄС, Велика Британія, інші наші союзники в світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити все це… Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

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Однак величезна кількість всіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном. Так, всі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про «відкриття аеропортів», що людина, яка начитається заголовків, особливо в ТГ, вдруг відчуває себе так, ніби «все вже закінчилося»…

Ще далеко. І довго. Сприймайте «мирну» риторику дипломатів і урядовців як… мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди і ВПК.

Наші «червоні лінії» неможливо поєднати з фобіями і маніями ворога. Таке життя. Така судьба. Така світова роль випала нашій Україні і нам з вами…" — написав він.

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Ілюстративне фото

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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