41.26 / 41.80 45.01 / 45.69
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Простий та швидкий картопляний пиріг з бринзою та шпинатом від Лізи Глінської (відео)

13:59 19 березня 2025
Картопляний пиріг з бринзою та шпинатом&nbsp;— Рецепт від Лізи Глінської

Популярна шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно розповіла, як складно стало переносити жахіття війни.

«Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою! Все швидко, легко та дуже смачно! Готуйте та насолоджуйтесь!» — написала вона.

Інгредієнти:

— 700 г картоплі
- 350 г шпинату
- 200 мл вершків (жирністю 10−15%)
- 20 г борошна (1 ст. л.)
- 150 г бринзи
- 100 г яєць (2 шт.)
- сіль (за смаком)
- 20 г вершкового масла
- 20 мл рослинної олії (4 ч. л.)

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

Миємо картоплю, чистимо та нарізаємо тоненькими кружечками. Відварюємо картоплю в підсоленій воді до готовності.

На пательню виливаємо трішки рослинної олії та прогріваємо шпинат декілька хвилин. Якщо у вас великі листя шпинату, його потрібно нарізати. Шпинат має потемнішати та зменшитись в обʼємі. Готово.

РЕКЛАМА

Обʼєднуємо в мисці яйця з борошном. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо вершки, сіль. Перемішуємо. Додаємо шпинат, знову перемішуємо.

Беремо форму діаметром 30 см. Змащуємо вершковим маслом. На дно форми викладаємо картоплю. Заливаємо картоплю яєчною масою зі шпинатом та вершками. Розприділяємо шпинат.

Натираємо бринзу на великій терці та викладаємо поверх шпинату. Відправляємо пиріг в розігріту духовку до 190 градусів з конвекцією на 30−35 хвилин. Дістаємо пиріг та лишаємо при кімнатній температурі охолоджуватись. Смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати хрумкий картопляний пиріг на сковороді за 10 хвилин.

90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Котлети Софі за рецептом Софії Ротару

Котлети «Софі»: проста страва для всієї родини від Софії Ротару

Гороскоп на 19 березня для всіх знаків Зодіаку

Рибам — нові проєкти, Левам — яскраві емоції, а Овнам — рішучі дії: гороскоп на 19 березня

Трудова книжка. Фото myrnograd-rada.gov.ua/

Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Таро-прогноз на 19 березня для всіх знаків Зодіаку

Козерогам — «Колісниця», Дівам — «Колесо Фортуни», а Левам — «Паж Жезлів»: Таро-прогноз на 19 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту