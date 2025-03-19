Простий та швидкий картопляний пиріг з бринзою та шпинатом від Лізи Глінської (відео)

Популярна шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно розповіла, як складно стало переносити жахіття війни.

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«Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою! Все швидко, легко та дуже смачно! Готуйте та насолоджуйтесь!» — написала вона.

Інгредієнти:

— 700 г картоплі

- 350 г шпинату

- 200 мл вершків (жирністю 10−15%)

- 20 г борошна (1 ст. л.)

- 150 г бринзи

- 100 г яєць (2 шт.)

- сіль (за смаком)

- 20 г вершкового масла

- 20 мл рослинної олії (4 ч. л.)

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Інгредієнти:

Миємо картоплю, чистимо та нарізаємо тоненькими кружечками. Відварюємо картоплю в підсоленій воді до готовності.

На пательню виливаємо трішки рослинної олії та прогріваємо шпинат декілька хвилин. Якщо у вас великі листя шпинату, його потрібно нарізати. Шпинат має потемнішати та зменшитись в обʼємі. Готово.

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Обʼєднуємо в мисці яйця з борошном. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо вершки, сіль. Перемішуємо. Додаємо шпинат, знову перемішуємо.

Беремо форму діаметром 30 см. Змащуємо вершковим маслом. На дно форми викладаємо картоплю. Заливаємо картоплю яєчною масою зі шпинатом та вершками. Розприділяємо шпинат.

Натираємо бринзу на великій терці та викладаємо поверх шпинату. Відправляємо пиріг в розігріту духовку до 190 градусів з конвекцією на 30−35 хвилин. Дістаємо пиріг та лишаємо при кімнатній температурі охолоджуватись. Смачного!