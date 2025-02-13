Немовля просто підскочило на ліжечку від вибухів: відома шеф-кухарка вразила подробицями

Популярна шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно стала мамою, вразила відвертістю. На своїй сторінці у соціальній мережі Ліза опублікувала світлини з доньками та допис про те, як складно стало переносити жахіття війни.

ВІДЕО ДНЯ

«Після ще однієї тяжкої ночі, думала… — написала Глінська. — Слава Богу, ранок настав… З дітьми на руках переносити це жахіття стало важче… Знову зʼявився страх, як у перші дні війни.

Кожного разу після таких обстрілів, домовляюсь з собою жити життя, «нормальне» життя. На слові «нормальне» щось відбувається з головою, руками, тілом, думками. Не можу навіть написати, тому беру в лапки.

Беру на руки своє немовля, яке просто підстрибнуло на ліжечку від вибухів…«

РЕКЛАМА

Шеф-кухарка зізналася, що ніколи не пробачить росіянам цю страшну війну і кожного дня огида до них зростає.

«Слава Україні! — написала Ліза. — Слава Героям!!! Слава та подяка ППО! Слава моєму незламному народу! Мамочки, обіймаю вас всім серцем… так легше, коли ти знаєш, що не одна…«

Підписники підтримали шеф-кухарку та поділилися своїми історіями.

РЕКЛАМА

«Я взагалі схиляюся перед такими жінками, які в такий час, в таких умовах народжують в Україні, — зізналися у коментарях. — Ви неймовірні».

«Бути мамою під час страшної, несправедливої війни надзвичайно важко, — поділилися почуттями. - Страх за життя дітей важко подолати».

«Тримаймося, ми сильні жінки вільної країни», — підтвердили у коментарях.

РЕКЛАМА

Раніше Лілія Ребрик вразила зізнанням.

188

Читайте нас у Facebook