Приліт біля нас: популярний шоумен разом з дружиною та сином потрапили під обстріл

У ніч проти 26 лютого 2025 року країна-агресорка росія вкотре атакувала мирні міста України. Ворожі дрони збивали у низці областей, у тому числі на Київщині. Популярний ведучий та шоумен Володимир Остапчук на своїй сторінці у соціальній мережі виклав світлину палаючого будинку, підписавши, що приліт трапився біля його дому.

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«Приліт по приватному будинку в нашому селі, біля нас», — підписав фото Володимир.

Відомо, що ведучий нещодавно втретє став батьком. Його дружина Катерина разом з сином Тимофієм ховалися у цей час у будинку. Катерина на своїй сторінці у мережі виклала відео зі сховища, на якому можна почути звуки вибухів.

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«А це хвилину тому, — написала Катерина. — Вже хвилин 15 без перерви».

Пізніше вона виклала світлину маленького Тимофія, запевнивши, що з дитиною все добре.

«Підписники, я спав, мені пофіг, — підписала відео з сином Катерина. — Це мамка в мене скажена, завжди метушиться».

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Після важкої ночі Катерина зізналася, що заспокоїтися їй допомагає кава та корвалол.

Раніше українські зірки відреагували на черговий обстріл Києва балістикою.

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