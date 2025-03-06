Хоча б мою старість зустрінемо разом: Володимир Остапчук звернувся до дружини

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, сімʼя якого нещодавно пережила ракетний обстріл, зворушливо звернувся до своєї дружини. На сторінці у соціальній мережі Володимир привітав Катерину з річницею подружнього життя та виклав сімейну світлину.

ВІДЕО ДНЯ

«З нашою річницею одруження, кохана, — написав Остапчук. — Давай, хоча б мою старість зустрінемо разом».

«Давай», — відразу відповіла на привітання Катерина та написала слова вдячності на своїй сторінці: «Я люблю тебе любити».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Катерина — третя дружина Володимира Остапчука. Від першої — Олени Войченко — у нього двоє дітей. Зараз колишня дружина з дітьми живуть за кордоном. З другою дружиною — Христиною Горняк — Володимир розлучився у 2022 році. А наприкінці 2024 року Остапчук втретє став батьком — третя дружина народила сина Тимофія.

Підписники привітали родину зі святом та побажали довгої любові.

РЕКЛАМА

«Ви чудові», — написала акторка Наталка Денисенко.

«Сподіваюся, він вас не залишить», — зауважили у мережі.

Раніше колишній чоловік зрадниці Лорак показав їх спільну доньку.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook