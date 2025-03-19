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Як Бейонсе чи Шакіра: Дженніфер Лопес готова помститися Бену Аффлеку

21:30 20 березня 2025
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Якщо вірити останнім повідомленням, Дженніфер Лопес готова помститися колишньому чоловікові Бену Аффлеку. 55-річна артистка прагне втілити останні події у своєму житті у музику. Це сталося після того, як подружжя вирішило розлучитися, пише Marca.

Тепер Лопес хоче створювати музику, побудовану на темах «сили, мужності та наполегливості».

«Дженніфер хотіла швидко врегулювати розлучення. Вона не бажала витрачати рік на боротьбу з Беном, тому що зараз її час відновити зв'язок із шанувальниками та процвітати після розлучення, — сказав інсайдер виданню. — Люди, близькі до неї, вважають, що це буде її версія Lemonade Бейонсе (про зраду чоловіка Джей-Зі). Лопес працює з менеджером Бенні Медіною над своїм ідеальним поверненням. Вона хотіла б знову поїхати в тур у 2026 році».

Згідно зі своїм бажанням рухатися вперед, Лопес, як повідомляється, прагне найняти «армію авторів пісень і музикантів», щоб допомогли їй.

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У майбутньому музичному проєкті Лопес згадуються такі імена, як Емі Аллен, Емі Вадж, Девід Ґетта, Ед Ширан і Рей.

Дженніфер також прагне проводити більше часу зі своїми дітьми в їхньому новому домі, кататися на конях, відвідувати шкільні вистави, ходити в театр і зосереджуватися на роботі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дженніфер Лопес й досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком.

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Фото Getty Images

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