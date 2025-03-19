Як Бейонсе чи Шакіра: Дженніфер Лопес готова помститися Бену Аффлеку

Якщо вірити останнім повідомленням, Дженніфер Лопес готова помститися колишньому чоловікові Бену Аффлеку. 55-річна артистка прагне втілити останні події у своєму житті у музику. Це сталося після того, як подружжя вирішило розлучитися, пише Marca.

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Тепер Лопес хоче створювати музику, побудовану на темах «сили, мужності та наполегливості».

«Дженніфер хотіла швидко врегулювати розлучення. Вона не бажала витрачати рік на боротьбу з Беном, тому що зараз її час відновити зв'язок із шанувальниками та процвітати після розлучення, — сказав інсайдер виданню. — Люди, близькі до неї, вважають, що це буде її версія Lemonade Бейонсе (про зраду чоловіка Джей-Зі). Лопес працює з менеджером Бенні Медіною над своїм ідеальним поверненням. Вона хотіла б знову поїхати в тур у 2026 році».

Згідно зі своїм бажанням рухатися вперед, Лопес, як повідомляється, прагне найняти «армію авторів пісень і музикантів», щоб допомогли їй.

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У майбутньому музичному проєкті Лопес згадуються такі імена, як Емі Аллен, Емі Вадж, Девід Ґетта, Ед Ширан і Рей.

Дженніфер також прагне проводити більше часу зі своїми дітьми в їхньому новому домі, кататися на конях, відвідувати шкільні вистави, ходити в театр і зосереджуватися на роботі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дженніфер Лопес й досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком.

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Фото Getty Images

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