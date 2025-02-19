Кінопровали та розлучення: Дженніфер Лопес розчавлена
Дженніфер Лопес на кінофестивалі Sundance насолоджується успіхом кіномюзиклу «Поцілунок жінки-павука», де вона зіграла головну роль. Але попереду важкий період у її кар’єрі. Нещодавно 55-річну актрису номінували на премію «Золота малина», яка визначає найгірші фільми року. Це стало ударом по її самолюбству після низки розчарувань, включаючи різку критику створеного нею фільму «Це я… зараз» і скасування туру через низький продаж квитків. Джей Ло, однак, заспокоїла шанувальників, сказавши, що в цей період їй потрібно більше часу проводити з дітьми, пише Hindustan Times.
Джерела кажуть, що «Дженніфер сприймає це дуже погано» і що ця інформація завдала їй болю. «У цей момент вона відчуває, що не може відпочити. Минулий рік був, безумовно, найважчим у її житті», — додали вони. Інсайдер поділився, що Дженніфер Лопес особливо принижена номінацією на «Золоту малину», враховуючи недавній крах її шлюбу з Беном Аффлеком. Джерело зауважило: «Її его розчавлене».
Незважаючи на особисті невдачі, Джей Ло знайшла розраду у своїй роботі, зокрема у фільмі «Поцілунок жінки-павука». Під час рекламних інтерв’ю вона розповіла, що, навіть незважаючи на власні труднощі, вона залишається глибоко зворушеною меседжем фільму про любов, стійкість і пошук сил у важкі часи, демонструючи свою здатність підключатися до історії на особистому рівні.
Незважаючи на нещодавній розрив, Лопес, схоже, намагається залишатися поруч зі своїм колишнім Аффлеком, як емоційно, так і фізично. Повідомляється, що артистка придивляється до нового будинку в Брентвуді, лише за два кроки від його резиденції.
Навіть якщо угода про її нове житло провалиться, джерела стверджують, що вона сповнена рішучості знайти нерухомість неподалік, сигналізуючи про те, що її зв’язок з Аффлеком все ще може мати певне значення в її житті. Джерело розповіло ЗМІ: «Дженніфер поводиться так, ніби її влаштовує новий етап їхніх стосунків, але вона все ще дуже закохана в Бена».
Раніше писали про те, що у близнюків Дженніфер Лопес день народження цього року буде сумним.81
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