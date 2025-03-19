Пожити по-президентськи: Віктор Ющенко здає в оренду свій особняк під Києвом (фото)

Подейкують, що українська співачка Софія Ротару знов виставила на продаж свою квартиру в москві, яку не може продати вже котрий рік. Як і готель у Ялті, який належав співачці, а згодом був переоформлений на її сина.

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Тим часом на майданчиках нерухомості в Україні була виставлена обїява про те, що під Києвом, у селі Нові Безрадичі, здається в оренду резиденція президента. Вартість — дві тисячі доларів. Правда, не уточнювалося, про який саме період йдеться.

Фото агенції нерухомості

Тим часом видання kiev.informator.ua ствердєує, що йдеться про маєток, що належить експрезиденту Віктору Ющенку. Це — чотириповерховий будинок площею понад 600 кв м, розташований на двох гектарах приватного лісу.

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При цьому ріелтори «заманюють» клієнтів заявами на кшталт, що цей маєток — «місце, де творилася історія». Звісно, про те, що ця нерухомість належить Віктору Ющенко, прямо ніхто не пише. Але вказується, що майже поруч з будинком розташований «найбільший музей історії України». Це — музейний комплекс «Код нації» у Нових Безрадичах, яким опікується експрезидент.

Ну, і щоб все було зрозуміло однозначно, видання згадує про великий жбан, прикрашений петриківським розписом та портретом молодого Віктора Ющенка, що не залишає сумнівів щодо його власника маєтка.

Фото kiev.informator.ua

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Також в маєтку облаштована галерея з півсотнею картин часів президентства госпорадя. Вона розташована на третьому поверсі.

Перший поверх будівлі — не житловий, там розташовані винний льох, пральня, лазня, спортзал та технічні приміщення. На другому — кухня, вітальня з каміном, столова з виходом на панорамну терасу, барбекю-зона.

Фото агенції нерухомості

Фото агенції нерухомості

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А на третьому — спальні, ще одна вітальня, кабінет, галерея з картинами. На четвертому — капличка, мансарди та кімнати для відпочинку.

Фото агенції нерухомості

На території є літня тераса, тенісний корт, кузня та гойдалка, а також невеликий водоспад.

До речі, композитор Костянтин Меладзе, який хотів продати свою віллу в окупованому росією Криму, здавав її в оренду. За можливість відпочити на віллі в Гурзуфі просили до 1200 доларів за добу.

Фото з відкритих джерел

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