Костянтин Меладзе змушений здавати в оренду свою кримську віллу, бо не може її продати, — росЗМІ (фото)

Композитор Костянтин Меладзе, який вже тривалий час не може продати свою віллу в окупованому росією Криму, почав здавати нерухомість в оренду, зокрема подобово.

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Як пише shot, відпочити на віллі в Гурзуфі можна сплативши суму від 60 тисяч до 110 тисяч рублів на добу (690 — 1270 доларів). А місяць відпочинку на ній обійтися у 2 мільйони рублів (близько 23 тисяч доларів). У комплекті йдуть покоївка, завгосп та садівник.

Фото з відкритих джерел

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За ці гроші турист отримує спортзал, басейн та хаммам, ставок з рибами та зону барбекю. Територія прихована від сторонніх очей, щоправда, до пляжу — 1,5 км.

Фото з відкритих джерел

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Зараз Костянтин Меладзе хоче виручити за свою кримську нерухомість, ціну на яку він раніше скидав через відсутність покупців, майже 387 мільйонів рублів (майже 4,5 мільйона доларів).

Сам композитор, який публічно не засуджував нападу росії на Україну, перебрався жити в Італію.

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Фото з відкритих джерел

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