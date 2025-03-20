Бен Аффлек кусає лікті: стала відомою реакція актора на роман Тома Круза з Аною де Армас

Звістка про те, що Том Круз хоче чим скоріше узаконити стосунки з Аною де Армас, щоб вона народила йому ще одну дитину, сильно засмутила Бена Аффлека.

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Про це пише Daily Mail із посиланням на інсайдера.

Виявляється, поки Том і Ана розгулювали Лондоном на вертольоті Круза, Бен кусав лікті, сидячи у своєму холостяцькому особняку в Лос-Анджелесі. За словами інсайдера, зараз Аффлек як ніколи шкодує, що їхній роман із де Армас закінчився, адже у них могло бути щасливе спільне майбутнє. Більше того, Бен вважає, що, якби свого часу не розірвав стосунки з Аною, то його обійшов би стороною шлюб із Джей Ло, який нібито завдав йому стільки неприємностей.

«Він одружився з Джен після того, як не зміг присвятити себе Ані. Озираючись назад, він розуміє, наскільки це було неправильно, і усвідомлює, що міг би ухилитися від небезпеки Дженніфер, якби не закінчив усе з Аною. Він знає, що вона, мабуть, відчувала», — розповів співрозмовник видання.

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Реакція Бена здається дещо дивною, адже ще зовсім недавно подейкували, що він не проти повернутися до Дженніфер Гарнер, першої дружини та матері трьох його дітей. Принаймні, на публіці він поводиться з нею так, наче вони вже пара!

Не дивно, що наречений Джен Джон Міллер у нестямі від того, що відбувається.

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Крім того, Daily Mail нагадує, яким сумним було розставання Аффлека з де Армас. Перед розривом актори сильно зблизилися. Вони провели багато часу разом на карантині (їхній роман припав на розпал пандемії в 2020 році), а ще Ана встигла завоювати серця всіх членів родини Бена — навіть його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Бен і Ана де Армас. Архівне фото Daily Mail

Однак, якщо вірити джерелам, Бен не хотів одружитися, і їм довелося розлучитися. Через деякий час після розриву картонну фігуру актриси виносили з його будинку на смітник на очах папараці.

Робітники викидають з дому Бена фото Ани де Армас. Фото Daily Mail

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Тому зараз Бен, за словами інсайдера, розуміє, що отримує по заслугах за те, що вів себе як самовпевнений егоїст. І від цього його туга і смуток спалахують дедалі сильніше.

А тим часом і Дженніфер Лопес встигла розпочати нові романтичні стосунки з молодшим за неї чоловіком.

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