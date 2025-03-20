Нічна атака дронів країни-агресора: скільки цілей вдалося збити

Минулої ночі силам ППО довелося відбивати атаку ворожих дронів у небі 12 областей України, і окрім Кіровоградської, вибухи лунали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, загалом вночі 20 березня 2025 року (із 19:00 19 березня) противник атакував 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Збити станом на 08:30 вдалося 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, а 63 БПЛА-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Інфографіка бойової роботи Повітряних Сил ЗСУ

«Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина», — додали захисники неба.

Також стало відомо, як українська розробка позбавила росіян їх головного «козиря» на фронті, а саме керованих авіабомб.

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