Похорони Кіркорова: стало відомо, чи прилетить в росію Алла Пугачова

Після того, як стало відомо, що народний артист Болгарії та росії Бедрос Пилипович Кіркоров помер на 93-му році життя, багато шанувальників Алли Пугачової стали цікавитися, чи прилетить Примадонна на похорони колишнього свекра — як відомо, Пугачова і Кіркоров прожили у шлюбі з 1994 до 2005 року.

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З директором артистки Оленою Чупраковою зв'язалися журналісти видання ТАРС, які попередили, що похорони Бедроса Кіркорова заплановані на 21 березня, і чи чекати приїзду в рф співачки.

У відповідь Чупракова заявила, що не знає про намір Пугачової приїздити до росії.

Раніше продюсер Сергій Дворцов припустив, що Пугачова, швидше за все, якщо і прибуде до Москви на похорон колишнього свекра, то лише на добу.

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«Алла і Бедрос були знайомі півстоліття і товаришували, бо Алла була дружиною Філіпа. Якщо вона приїде до Москви, то лише на добу», — поділився своїми думками Дворцов із ЗМІ.

Зазначимо, що інформацією про те, що Бедроса Пилиповича не стало, повідомив Філіп Кіркоров в особистому блозі. Король російської естради заявив, що тепер він «більше не дитина». Відомо, що причиною смерті 92-річного артиста стали його проблеми із серцем.

Ще 1994 року Філіп Кіркоров втратив свою маму, Вікторію Ліхачову, яка пішла з життя у віці 57 років. З цією важкою втратою знаменитому артисту вдалося впоратися завдяки підтримці його дружини.

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«Смерть мами стала для мене найстрашнішим ударом. Вона довго хворіла, ми розуміли, що скоро її не стане. І сталося це якраз у мій день народження. Це була найбільша трагедія у житті», — згадував артист.

Як відомо, раніше Бедрос Кіркоров розповів журналістам, що шлюб його сина з Пугачовою напророкувала сама Ванга у 1975 році.

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