Порошенко своїми заявами про те, що з українською владою не треба домовлятися, підігрує путіну, — Олещук

Своїми останніми заявами Петро Порошенко шкодить Україні та підігрує росії під час важливих міжнародних переговорів. Також, його слова йдуть врозріз з попередніми заявами й діями. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи інтервʼю Порошенка іноземним ЗМІ, де він безпідставно звинувачує українську владу в утисках.

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«В США не прийнято виносити внутрішні справи країни за океан. А в Україні є Порошенко. І вчора цей політик так насолоджувався мінімальною увагою іноземного журналіста, що наговорив такого, з чого слідує, що в нашій державі нашим партнерам взагалі немає з ким говорити, окрім, звісно, Порошенка. Всі інші — диктатори. Але Порошенко трошки заплутався: звинуватив владу у диктатурі, хоча особисто тиснув руку і обіймав диктатора путіна», — пише Олещук.

За словами Олещука, у важливий момент переговорів Порошенко фактично підігрує путіну і на весь світ просуває російський наратив, що з українською владою не треба домовлятися — вона нібито недемократична.

«За логікою Порошенка, тут (у перемовинах. - Авт.) потрібна його участь. Бо він наче добре знає Трампа. Трамп теж його добре знає, але є нюанс: за Порошенка Україна потрапила в мегаскандал, коли НАБУшники з благословення тоді президента Порошенка злили бухгалтерію Партії регіонів, де фігурував керівник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Трамп ледь не програв, а Манафорт пішов за ґрати. Це втручання у вибори в США вдарило особисто по Трампу, а підтримка Петром Гіларі Клінтон та ігнорування Дональда Фредовича назавжди показали, на чиєму боці Порошенко, а відповідно, і держава Україна, бо він її представляв», — нагадує Олещук.

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Петро Олещук також пише, що слова Порошенка часто не збігаються з дійсністю та його попередніми висловами.

Зокрема, попри утиски нинішньої влади, про які каже Порошенко, він збагатився у рази під час повномасштабного вторгнення; розповідаючи ЗСУ, як воювати, забуває про двох своїх військовозобов’язаних синів, які переховуються від мобілізації за кордоном; роздаючи поради по оборонці, замовчує розкрадання оборонпрому разом зі Свинарчуками, знищення військових складів під час свого правління, провал будівництва фортифікацій та стіни на кордоні з рф та ін.

«В ньому живуть дві особи. Перший Порошенко — патріот і криголам, стратег і «державник», який роздає інтерв’ю іноземним ЗМІ. І наш, український, справжній Порошенко: обіймальник путіна, партнер Медведчука, кум Свинарчука, батько двох дорослих синів-ухилянтів в Лондоні; торговець з ОРДЛО, бізнес-підданий рф, олігарх, який збагатів за пару років війни більше, ніж за десятки років до цього. І, звісно, «демократ», — вважає Олещук.

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Як повідомлялось раніше, Порошенко міг використовувати гроші з росії для скуповування голосів на виборах-2019.

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