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Теракт у Рівному: вибух пролунав біля торгівельно-розважального центру (відео)

19:12 20 березня 2025
У Рівному здійснено теракт. Ілюстративне фото СБУ

У Рівному, де нещодавно СБУ запобігла теракту біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у четвер, 20 березня, поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів пролунав вибух.

В Національній поліції заявили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

Це сталося близько 13:40 на вулиці Київській. Під час вибуху постраждали двоє людей — водій автівки та пасажир, яких шпиталізували.

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«Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група. Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього», — додали в поліції.

Нагадаємо, що нещодавно в Івано-Франковську пролунали два вибухи. Один — на вулиці, де спрацював СВП. Тоді загинув хлопець, а інший потрапив до лікарні з важкими травмами. Молоді люди, завербовані ворогом, виготовляли вибухові присторої. Один був дистанційно приведений в дію, коли вони йшли вулицею. Інший — в квартирі, де збирали СВП.

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Ілюстративне фото зі сторінки СБУ в соцмережах

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