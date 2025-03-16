Затриманий за вбивство Демʼяна Ганула отримав підозру за двома статтями

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, оголосили про підозру. Про це повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко в коментарі «Суспільному».

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За його словами, чоловікові вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне поводження зі зброєю.

Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Як стало відомо, його застрелили серед білого дня.

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Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив, що бере розслідування вбивства Ганула під особистий контроль. Згодом підозрюваного затримали — ним виявився 46-річний військовослужбовець-дезертир.

Справу кваліфікували як умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Загалом слідство розглядає три версії можливих причин вбивства активіста: замовне вбивство у зв’язку з професійною й громадською діяльністю Ганула, особиста неприязнь до нього, а також так званий російський слід через проукраїнську позицію активіста.

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Фото: СБУ

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