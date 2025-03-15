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Події

Застрелив просто так: суд виніс рішення щодо гучної справи про вбивство на АЗС у Києві

16:05 15 березня 2025
Скріншот відео пострілу. Фото прокуратури

У Києві оголосили вирок у гучній справі про вбивство 65-річного пенсіонера на АЗС на Кільцевій дорозі, яке сталося 18 вересня 2024 року.

Вбивцею виявився чоловік, який не був знайомий зі своєю жертвою, нагадали у Київській міській прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, чоловік з рушницею спочатку заговорив зі своєю жертвою, а потім, здійснивши смертельний постріл в голову власника авто, забрав ключі від автомобіля, особисті речі і поїхав з місця злочину.

У поліції жодних пояснень своїм вчинкам чоловік не надав.

В ході досудового розслідування було проведено судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що фігурант як на момент вчинення злочину, так і після нього був неспроможним усвідомлювати свої дії та керувати ними, і з 2012 року періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Тож за клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва суд застосував до 41-річного обвинуваченого примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги с суворим наглядом.

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Чоловік весь цей час перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Також нагадаємо про перебіг розслідування «показового» вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі, яке було скоєне у п 'ятницю, 14 березня.

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