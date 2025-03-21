Газ по 10 гривень за кубометр: коли і чому тариф може зрости

В Україні дедалі частіше лунає інформація про можливе зростання тарифів на комунальні послуги та підвищення цін на природний газ. Причиною цього можуть бути нестача природного газу для проходження майбутнього опалювального сезону і зростання цін на нього на зовнішніх ринках.

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Про це повідомив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини.Live. За його словами, знадобиться закупівля близько 3−4 млрд кубометрів газу і для цих закупівель знадобиться зростання тарифів на газ.

«За моїми даними, з нинішніх 7,96 грн за куб тариф може зрости до 9,5−10 гривень за кубометр. Найімовірнішим періодом зростання тарифу стане літо, коли споживання газу мізерне, не те що в опалювальний сезон до 500 кубів, і подорожчання не буде таким помітним», — говорить експерт про суму можливого майбутнього тарифу і час його введення.

За словами Олега Попенка, завадити введенню нового тарифу можуть вибори, оскільки жодна влада напередодні виборів не ризикне підняти ціни на комунальні послуги, оскільки це буде для неї «самогубством».

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Раніше про можливе зростання тарифу на газ заявляв президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

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