Кабмін готує рішення, яке може позначитися на тарифах і цінах уже цього року: що може врятувати українців

Хоча, щонайменше до травня, українці продовжать платити за електроенергію та інші комунальні послуги за попередніми тарифами, прийдешнє рішення Кабінету міністрів може серйозно позначитися на тарифах і цінах на товари. Статися це може через прийняття рішення про внесення змін до Постанови КМУ № 222 від 6 березня 2022 року.

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Як повідомляють ЗМІ, уряд планує зобов'язати «Укрнафту» та «Укргазвидобування» продавати «Нафтогазу» природний газ у рамках виконання спецзобов'язань. Іншим рішенням має стати підвищення цін на природний газ, що продається таким чином, для виробників електроенергії.

Зокрема, зміни можуть бути такими:

для теплоелектроцентралей (ТЕЦ), що виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, — з 16 500 до 18 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

для теплових електростанцій (ТЕС) і ТЕЦ, що виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, — з 10 950 до 16 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

для газотурбінних і газопоршневих установок — з 16500 до 18000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Як пояснив «ФАКТАМ» голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, ухвалення рішення з подібним зростанням цін для виробників електроенергії може мати два наслідки:

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зростання тарифу на електроенергію для населення, оскільки мораторію на його підвищення в Україні немає;

зростання цін на товари і послуги через збільшення витрат на електроенергію бізнесу і промисловості.

- Якщо поточного року відбудуться вибори президента, думаю, влада не наважиться піднімати тарифи на електроенергію. Водночас зростання цін на товари та послуги через зростання витрат на електроенергію, більш ніж вірогідні, — пояснив «ФАКТАМ» можливий вплив рішення Кабміну Олег Попенко.

Тим часом низка експертів говорить про можливе зростання тарифу на природний газ у 1,5 раза вже поточного року.

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