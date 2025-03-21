«Звинувачення безпідставні»: у Генштабі спростували удар ЗСУ по станції «Суджа»

В Україні відкинули звинувачення росіян в атаці на газовимірювальну станцію «Суджа», на якій у ніч проти 21 березня пролунав потужний вибух, заявивши про нарощування дискредитаційної кампанію проти нашої країни.

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«Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. А вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією — обстріляв цей об’єкт з артилерії», — йдеться у заяві Генштаба ЗСУ.

Нагадуючи про те, що нещодавно росіяни використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів, в Генштабі зазначили, що рф продовжує продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту.

«Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям», — додали в Генштабі.

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Нагадаємо, що перед тим, як українські підрозділи відійшли із Суджі, російські спецпризначенці більше десяти кілометрів просувалися недіючим газопроводом, намагаючись вийти в тил бійцям ЗСУ.

Фото — скріншот

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