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«Звинувачення безпідставні»: у Генштабі спростували удар ЗСУ по станції «Суджа»

9:38 21 березня 2025
Україна відкинула звинувачення рф в ударі по Суджі. Фото&nbsp;— скріншот

В Україні відкинули звинувачення росіян в атаці на газовимірювальну станцію «Суджа», на якій у ніч проти 21 березня пролунав потужний вибух, заявивши про нарощування дискредитаційної кампанію проти нашої країни.

«Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. А вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією — обстріляв цей об’єкт з артилерії», — йдеться у заяві Генштаба ЗСУ.

Нагадуючи про те, що нещодавно росіяни використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів, в Генштабі зазначили, що рф продовжує продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту.

«Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям», — додали в Генштабі.

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Нагадаємо, що перед тим, як українські підрозділи відійшли із Суджі, російські спецпризначенці більше десяти кілометрів просувалися недіючим газопроводом, намагаючись вийти в тил бійцям ЗСУ.

Фото — скріншот

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