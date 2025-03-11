У США розповіли, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині

Російські спецпризначенці прокралися недіючим газопроводом кілька кілометрів, щоб здійснити раптову атаку на українців у Курській області, повідомляють українські військові та промосковські військові блогери. На кадрах, що циркулюють у телеграмі, видно, як солдати, зігнувшись, пробираються у темряві труби до міста Суджа, пише news.sky.com.

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Деякі з них лаються російською мовою і скаржаться на командирів, які відправили їх на місію. Дехто з росіян скаржаться на втому. Чути, як один з них каже: «Б***ь, де ми, хлопці?» Інший каже: «Куди труба йде? В Суджу, на**й, це ж божевілля».

Бійці пройшли близько 15 кілометрів газопроводом, який москва донедавна використовувала для постачання газу до Європи, повідомляє на своєму телеграм-каналі прокремлівський блогер Юрій Подоляка, який народився в Україні.

Подоляка каже, що деякі з них провели в трубі кілька днів, перш ніж завдати удару по українських підрозділах з тилу під Суджею. Ця операція є частиною зусиль росії, спрямованих на повернення районів Курщини, які були захоплені тисячами українських солдатів під час наступу в серпні минулого року. Інший проросійський військовий блогер, який використовує псевдонім Two Majors, повідомив, що в Суджі йде велика битва після того, як московський спецназ прокрався через трубу.

Тим часом Генеральний штаб України підтвердив, що російські солдати використовували трубопровід, намагаючись закріпитися, але десантно-штурмові війська оперативно виявили їх і відповіли ракетними, артилерійськими та безпілотними ударами, які знищили московські підрозділи.

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Раніше «ФАКТИ» розповіли, що Україна розглядає можливість відходу з Курщини, щоб уникнути подальших втрат.

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