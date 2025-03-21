Близько 200 безпілотників знешкоджено під час нічної атаки росіян, — Повітряні сили

Під час ворожої атаки з повітря у ніч проти 21 березня постраждали Хмельниччина, Сумщина, Київщина та Одещина — в обласному центрі виникали потужні пожежі.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, росіяни застосували 214 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (Крим).

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. 81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Зокрема, в столиці повітряна тривога тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 20 березня до 1:49 21 березня).

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В КМВА повідомляють, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками ППО, інші були локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.

А в Київській ОВА повідомили, що у чотирьох районах зафіксовані пошкодження:

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Броварський район — два приватні будинки та автомобіль. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи.

Обухівський район — автомобіль та гаражне приміщення.

Фастівський район — господарчі будівлі та металевий навіс.

⁠Бориспільський район — приватний будинок.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Тим часом в Генштабі ЗСУ повідомляють, що з початку широкмасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 900 тисяч військових. Так, лише протягом доби, що минула, втрати особового складу сягнули 1330 окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

Протягом зазначеного часу було ліквідовано більше сотні артилерійських систем ворога, 165 одиниць автомбільної техніки, 17 танків та 28 ББМ.

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Нагааємо, що днями Сили оборони України відбивали масштабну атаку з повітря — ворог застосував не лише близько 150 дронів-камікадзе, а й балістичні ракети «Іскандер-М» та зенітні керовані ракети С-300.

Фото з відкритих джерел

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